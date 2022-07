Magalu aprova crédito para 10 milhões de clientes e Luiza convida a fazer carnê

Talita Nascimento (via Agência Estado)

O Magazine Luiza anunciou que vai oferecer crédito pré-aprovado para mais de 10 milhões de clientes. A campanha tem como alvo clientes da empresa que se adequam aos critérios de concessão de crédito estabelecidos pela própria companhia e pela financeira do grupo, a LuizaCred, uma parceria com o Itaú. Diante da repercussão, os papéis da companhia subiam cerca de 4% por volta das 13h desta segunda-feira, 18.

Em razão disso, cerca de 5 milhões de clientes com esse perfil já receberam material de comunicação dirigida, que inclui um vídeo protagonizado por Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de administração do Magalu. O vídeo, porém, ganhou as redes sociais nesta segunda-feira mesmo sem uma postagem oficial do Magazine Luiza, e veio acompanhado de críticas sobre um suposto desespero da empresária com as vendas em baixa.

Campanha de vendas

Para Eduardo Terra, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), a estratégia é ousada, verdadeira e com "a cara do Magalu". Ele lembra que a empresa tem buscado usar mais "a figura de Luiza Trajano, que é cheia de verdade e com baixíssima rejeição como ferramenta de vendas".

Para ele, apesar das críticas duras que o vídeo tem recebido, o investidor do papel dificilmente vai olhar para o conteúdo e associá-lo a um desespero. "É um momento em que o varejo todo está precisando de estratégias criativas e isso está gerando repercussão", afirma.

No vídeo, Luiza fala do crédito pré-aprovado para clientes e convida o público a ir às lojas. "Vai ser no carnê. Lembra aquele 'carnêzinho gostoso'? Em prestações que você pode pagar e a gente ainda vai dar um descontinho nos juros. A gente aguarda vocês. Vá o mais rápido possível a uma de nossas lojas, por favor", diz a presidente do conselho da companhia no material enviado aos clientes e compartilhado nas redes sociais.

"Grande parte dos brasileiros depende de crédito para continuar a consumir", diz Frederico Trajano, CEO do Magalu. "Num momento como o atual, a tendência é que as empresas cortem suas linhas. Mas nós sabemos, por meio de nosso sistema de dados e análise, que há mais de 10 milhões de clientes na nossa base que têm todas as condições de honrar seus compromissos. Queremos que essas pessoas saibam que podem contar com o Magalu em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis."

A companhia não comentou as críticas de internautas à companhia, que envolvem ainda associações de Luiza com o pré-candidato à presidência da república pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a companhia, a campanha do Magalu privilegia os clientes das quase 1,5 mil lojas físicas da empresa, distribuídas por todo o Brasil.