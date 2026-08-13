Maersk eleva projeções para 2026 com melhora dos resultados e do cenário operacional

O grupo dinamarquês de transporte marítimo A.P. Moller-Maersk elevou suas projeções para o ano, apoiado por resultados mais fortes e maior visibilidade para o restante de 2026, apesar do conflito no Oriente Médio.

A Maersk disse nesta quinta-feira (13) que agora espera Ebitda subjacente entre US$ 10,5 bilhões e US$ 12,5 bilhões em 2026, acima da faixa anterior de US$ 8 bilhões a US$ 10 bilhões. A projeção para o Ebit subjacente também foi elevada, para US$ 4,5 bilhões a US$ 6,5 bilhões, ante US$ 2 bilhões a US$ 4 bilhões.

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Segundo a companhia, a melhora do cenário reflete o desempenho do segundo trimestre e a expectativa de crescimento de cerca de 4% do mercado global de contêineres em 2026.

No segundo trimestre, o lucro líquido aumentou para US$ 1,26 bilhão, de US$ 586 milhões um ano antes, enquanto a receita avançou para US$ 15,76 bilhões, de US$ 13,13 bilhões.

A Maersk afirmou que todos os segmentos contribuíram com crescimento de dois dígitos. Na divisão de transporte marítimo, a receita subiu 23%, para US$ 2 bilhões, impulsionada por fretes mais altos e por expansão de 4,1% nos volumes.

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O Ebitda subjacente cresceu para US$ 2,99 bilhões, ante US$ 2,30 bilhões, e o Ebit subjacente avançou para US$ 1,56 bilhão, de US$ 818 milhões. A empresa disse que medidas comerciais ajudaram a recompor os custos mais elevados associados ao conflito no Oriente Médio. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.