Macron: diesel russo não resolverá problema do mercado mundial

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta sexta-feira, 16, que a decisão dos Estados Unidos de flexibilizar as sanções ao diesel russo "envia uma mensagem negativa" e não teria impacto sobre os preços globais.

"Os volumes de diesel provenientes da Rússia já existem, estão sendo comprados por países e já estão no mercado global. Portanto, não é verdade que eles resolverão o problema do mercado mundial", disse Macron após uma reunião do Conselho Europeu. "Não acho que isso terá qualquer impacto para o presidente Trump", acrescentou.

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Macron alertou que a decisão "envia uma mensagem negativa e é um elemento de divisão ou dúvida", classificando a medida como "inadequada e ineficaz".

O presidente francês afirmou que continuará dialogando de boa-fé com os Estados Unidos para apresentar os dados e buscar medidas eficazes para reduzir os preços da energia.

"Todos concordamos em uma coisa: os preços do diesel, da gasolina e do gás precisam cair, mas essa medida não será eficaz para reduzi-los. Não é a resposta certa", declarou.

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O preço médio do diesel nos EUA estava em US$ 6,3261 por galão nesta sexta-feira, após recorde de US$ 6,5276 em 22 de setembro de 2026, de acordo com dados atualizados da AAA Fuel Prices.