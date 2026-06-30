Machiaveli: Chegamos a recorde de recursos no Plano Safra da agricultura familiar

A ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiaveli, disse que o governo fez "grande esforço" para acelerar as entregas para agricultura familiar, incluindo o Plano Safra 2026/27 da agricultura familiar. "Chegamos ao recorde de recursos no Plano Safra da agricultura familiar. Anunciamos hoje o maior Plano Safra da história para agricultura familiar, aumento de 61% em quatro anos", afirmou Machiaveli durante o lançamento do Plano Safra 2026/27 da agricultura familiar no Palácio do Planalto. Os detalhes do programa foram antecipados mais cedo pelo governo. Serão destinados R$ 85,2 bilhões para as linhas de financiamento voltadas aos pequenos agricultores, 9% mais que na temporada passada.

A ministra ressaltou que os financiamentos para agricultura familiar somaram R$ 210 bilhões em financiamentos com 6 milhões de operações ao longo dos últimos quatro anos. "Os recursos concedidos pelo Pronaf cresceram em todas as regiões do País", apontou.

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Na safra atual, serão ao todo R$ 97,3 bilhões disponibilizados em políticas públicas para agricultura familiar, incluindo os R$ 85,2 bilhões do Pronaf, disse a ministra. "O Plano Safra familiar impulsiona transição de agricultura de base química para agroecológica. Os juros caíram em praticamente todas linhas do Pronaf", comentou a ministra.

Para produção de alimentos básicos, as taxas de juros serão de 2% ao ano. Para máquinas agrícolas, 5% ao ano. "Financiamos R$ 39,4 bilhões em máquinas para agricultura familiar. Teremos nesta safra os menores juros da história no Plano Safra da agricultura familiar", avaliou.

Machiaveli destacou ainda que 530 mil agricultores familiares foram reinseridos no crédito pelo Desenrola Rural, que foi estendido até dezembro deste ano. O Plano Safra familiar terá também o Pronaf Azul para pesca artesanal e aquicultura familiar, informou a ministra. "Esse Plano Safra reflete um projeto de Brasil, mais justo, sustentável, soberano, próspero, que dá autonomia às mulheres e aos jovens e que garante acesso à tecnologia da agricultura familiar", disse a ministra.