Má percepção de renda no Brasil passa pela questão das bets, afirma ministro

O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou nesta sexta-feira, 26, que a percepção da população sobre a melhora da renda no País é afetada pelo avanço das bets, apesar dos indicadores econômicos e sociais registrarem desempenho positivo nos últimos anos.

"O que a gente observa desde o início do governo Lula é que estamos batendo recordes em índices econômicos e sociais. A taxa de desemprego está em patamares historicamente baixos e a massa salarial cresceu. Mas há uma discussão sobre a percepção dessa melhora da renda, que passa pelo processo de endividamento, pelas taxas de juros altas, mas também por esse fenômeno das bets", afirmou em entrevista ao programa Bom Dia, ministro, da EBC.

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Segundo Moretti, o governo tem adotado medidas regulatórias para reduzir os impactos das apostas sobre as famílias brasileiras, incluindo o fechamento de plataformas ilegais, aumento da tributação do setor e restrições para evitar que beneficiários de programas de renegociação de dívidas utilizem recursos para apostas.

"O presidente tem tomado uma série de providências sobre isso. Houve regulamentação, fechamento de muitos desses sites e aumento da tributação incidente sobre esse setor. É uma questão que estamos tratando com muita preocupação", disse ele.

Questionado se a expansão das apostas esportivas representa um caminho sem volta no Brasil, o ministro afirmou que o tema ainda deve ser objeto de debate pela sociedade e pelo poder público devido aos seus efeitos econômicos e sociais.

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"Não acho que seja um caminho sem volta. Essa é uma discussão que a sociedade brasileira precisa fazer. Estamos falando dos efeitos nocivos sobre a sociedade. O mercado foi aberto sem qualquer regulamentação no período anterior e estamos tomando uma série de medidas. Mas creio que não é um assunto apenas do governo. A sociedade brasileira precisa discutir mais medidas para tratar adequadamente desse fenômeno", afirmou Moretti.