LWSA registra lucro líquido de R$ 21,5 milhões no 1tri26, alta anual de 45,3%

A LWSA (antiga Locaweb) registrou lucro líquido de R$ 21,5 milhões no primeiro trimestre de 2026, alta de 45,3% em comparação com intervalo de 2025.

Já o Ebitda ajustado consolidado somou R$ 91 milhões no primeiro trimestre, alta de 28,4% na mesma base de comparação. A margem Ebitda ajustada consolidada foi de 25,1% no período, 3,6 pontos porcentuais (p.p.) acima da margem vista no mesmo trimestre de 2025.

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No release de resultados, a companhia destaca que o número foi alcançado mesmo em um ambiente de consumo mais desafiador no varejo brasileiro.

A receita líquida consolidada subiu 10% ante o primeiro trimestre do ano passado, para R$ 362,8 milhões. O resultado foi puxado principalmente pelo segmento Commerce, que atingiu R$ 262,1 milhões de receita, alta anual de 14,3%. Segundo a companhia, o avanço foi reflexo de "expansão da base de clientes e maior monetização" da carteira.

O resultado financeiro líquido no primeiro trimestre foi uma despesa de R$ 9 milhões, 8,9% maior do que a registrado um ano antes.