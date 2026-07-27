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ECONOMIA

LVMH anuncia vendas acima do esperado em sinal de alívio ao setor de luxo

Escrito por Patricia Lara* (via Agência Estado)
Publicado em 27.07.2026, 21:22:00 Editado em 27.07.2026, 21:30:07
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O conglomerado de luxo LVMH, proprietária de marcas como Louis Vuitton, Sephora e Tiffany, anunciou aumento da receita no segundo trimestre, indicando uma recuperação do setor.

A receita totalizou 19,52 bilhões de euros no segundo trimestre de 2026, o que correspondeu a um crescimento orgânico de 3% ante o mesmo período de 2025. O resultado superou as expectativas de 19,45 bilhões de euros, de acordo com estimativas compiladas pela Visible Alpha.

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No primeiro semestre do ano, a LVMH anunciou lucro líquido de 5,7 bilhões de euros, estável no comparativo anual. O lucro das operações recorrentes caiu para 8,7 bilhões de euros, ante 9,01 bilhões de euros.

Entre os destaques dos primeiros seis meses do ano, a LVMH citou a aceleração gradual no segmento de Moda e Artigos de Couro, que voltou a ter crescimento orgânico da receita no segundo trimestre. Excelente desempenho em joalheria para a Tiffany e a Bvlgari e o crescimento sustentado da Sephora também foram outros pontos de destaque, segundo resultado divulgado nesta segunda-feira, 27.

* Com informações da Dow Jones Newswires

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