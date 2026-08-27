Lutnick acusa Carney de abandonar acordo comercial entre Canadá e EUA por razões políticas

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou nesta quinta-feira, 27, que o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, teria abandonado as negociações comerciais entre os dois países por razões políticas internas, e não por discordâncias técnicas sobre os termos do acordo. Em declarações a repórteres, Lutnick classificou o desfecho como "uma decisão política".

Segundo o secretário, havia um entendimento encaminhado e "apertado em mãos", o que teria levado o presidente americano Donald Trump a anunciar o acordo e a um clima de otimismo entre as delegações. Ottawa, contudo, recuou mesmo diante de termos que, nas palavras dele, colocariam o Canadá "com o melhor acordo comercial do mundo" antes do início da rodada final de tratativas.

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Lutnick sustentou que manteve contatos frequentes com autoridades canadenses nas semanas que antecederam o rompimento. Ele declarou ter se reunido "ao menos dez vezes" no último mês com o ministro do Comércio do Canadá, Dominic LeBlanc, além de ter conversado duas vezes com Carney nas 24 horas anteriores ao fim das negociações e trocado mensagens de texto com o premiê. O secretário disse ainda que conhece Carney há anos, desde o período em que ele atuou no Goldman Sachs e, posteriormente, no Banco da Inglaterra (BoE), o que, segundo ele, facilita a comunicação.

O chefe do Comércio dos EUA também rechaçou relatos de que o impasse tenha sido provocado por comentários sobre língua francesa no Quebec, afirmando que o tema não foi levantado na mesa e chamando a controvérsia de "fabricada". Ele associou a escalada do conflito a disputas políticas no Canadá, mencionando pressões em Quebec e movimentos separatistas, além de eleições previstas para outubro.

Lutnick citou que exigências de última hora envolvendo um segmento específico - caminhões médios e pesados - teriam sido inseridas para inviabilizar o acerto, comparando a mudança de condições a um pretexto para "não fechar o acordo".

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*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).