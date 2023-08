Luta contra a inflação não está ganha e é preciso perseverar, afirma presidente do BC

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou nesta quarta-feira, 16, que a luta contra a inflação não está ganha e que é preciso perseverar para atingir a meta de 3,0%. Campos Neto disse que a inflação acumulada em 12 meses, que estava em queda, deve começar a subir por efeito estatístico no segundo semestre. Ele emendou que a média dos núcleos também tem recuado, ainda que siga acima do desejável, mas ressaltou que vê consistência nessa queda. "Quando olhamos de forma geral, vemos a inflação de serviços e do núcleo de serviços bem comportada, indo na trajetória que esperávamos ao longo desses meses", acrescentou Campos Neto.

O presidente do Banco Central afirmou ainda que, mesmo antes do corte de 0,50 ponto porcentual da taxa Selic realizado em agosto, já havia uma melhora das condições financeiras no País. "As condições financeiras tiveram um afrouxamento, um ganho de liquidez, mesmo antes da queda da Selic", disse Campos Neto. "Foi em parte pela credibilidade do BC, em parte pelo que o governo tem feito e em parte pelo Congresso, que fez um excelente trabalho aprovando várias medidas", enumerou ele, que emendou que ainda há medidas que precisam ser aprovadas. O presidente do BC participou no período da manhã desta quarta-feira do 35º Congresso da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).