Lundin corta previsão de produção de mina de cobre no Chile após danos por tempestades

A empresa canadense Lundin Mining reduziu sua previsão de produção da mina de Caserones após informar que uma segunda tempestade severa que atingiu a região do Atacama, no Chile, interrompeu os esforços de recuperação e atrasou o retorno planejado das operações plenas. O temporal resultou em uma inatividade adicional não planejada das atividades da mina de cobre e molibdênio de baixo teor.

"O norte do Chile passou por uma série de tempestades de inverno sem precedentes, com impactos significativos nas comunidades da região do Atacama e em nossas operações em Caserones", disse o presidente e CEO da companhia, Jack Lundin, em comunicado divulgado nesta quarta-feira.

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"Após a primeira tempestade, esperávamos que o impacto na produção permanecesse dentro da extremidade inferior da nossa previsão inicial. Infelizmente, uma segunda tempestade severa interrompeu os esforços de recuperação", afirmou.

O impacto cumulativo das duas tempestades climáticos afetou a perspectiva anual da companhia em Caserones. Como resultado, a projeção de produção de cobre para 2026 em Caserones foi revisada de 130.000 a 140.000 toneladas para 120.000 a 130.000 toneladas, juntamente com a projeção de custo caixa de US$ 2,05/libra-peso a US$ 2,25/libra-peso para US$ 2,15/lb a US$ 2,35/lb de cobre.

A companhia continua a esperar que Candelaria atinja sua projeção de produção anual. A projeção consolidada de produção de cobre para a companhia agora é de 300.000 a 325.000 toneladas, com projeção de custo caixa de US$ 1,95/lb a US$ 2,15/lb de cobre.