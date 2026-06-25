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ECONOMIA

Lula volta a criticar privatizações e cita BR Distribuidora, Liquigás e Eletrobras (Axia)

Escrito por Renan Monteiro e Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em 25.06.2026, 14:34:00 Editado em 25.06.2026, 14:43:11
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar, nesta quinta-feira, alguns dos processos de privatizações no Brasil, incluindo a BR Distribuidora, antiga subsidiária da Petrobras, que atuava na distribuição de combustíveis. Parte do governo tem citado com frequência esse argumento, especialmente após o acirramento do conflito no Oriente Médio e o impacto nos preços de derivados do petróleo. Em sua fala, Lula também citou a Liquigás e a Eletrobras (hoje Axia Energia).

"Eu quero que apareça um gênio para explicar ao mais humilde dos brasileiros o que o Brasil ganhou com a privatização da BR Distribuidora. O que o Brasil ganhou quando venderam a Liquigás. Foi uma empresa que eu tinha comprado para que a Petrobras participasse da regulação do preço de gás de cozinha, que sai a menos de R$ 40 e chega para o povo a R$ 170, R$ 160", declarou o presidente.

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Por contrato, até 2029, a Petrobras não pode concorrer com a Vibra (ex-BR Distribuidora). Embora ocorram críticas à privatização, o governo tem reiterado o respeito à cláusula contratual. Em março, o ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, reconheceu a possibilidade de retorno da atuação estatal no setor de distribuição de combustíveis. As discussões seriam preliminares.

Já sobre o processo de privatização da Eletrobras (Axia Energia), Lula também questionou eventuais ganhos para o País. "Eu gostaria que alguém me explicasse por que privatizar a Eletrobras. Qual foi o ganho do Brasil? O que é que o povo brasileiro ganhou? A qualidade da energia melhorou? Muita gente travestida de investidor, de gestor, na verdade, é um vendedor de coisas públicas a preço de bananas", afirmou.

A fala de Lula se deu durante a cerimônia que marca a retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III), em Mato Grosso do Sul (MT). A UFN-III integra o Novo PAC e receberá investimentos de mais de R$ 5 bilhões para sua conclusão, de acordo com informações do Palácio do Planalto. Lula repetiu o argumento de que a Petrobras não é só uma empresa de petróleo e tem um papel "fundamental" na transição energética.

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