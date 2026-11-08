Lula vai à TV, diz que trajetória da dívida preocupa, mas não detalha como pretende controlá-la

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Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez na noite deste domingo, 8, seu primeiro pronunciamento ao país desde sua reeleição em 25 de outubro.

Em meio à preocupação do mercado financeiro com os fundamentos da economia para o quarto mandato do petista, Lula disse em cadeia de rádio e TV que a trajetória da dívida pública e da taxa de juros o preocupam e disse que está comprometido com a responsabilidade fiscal.

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Apesar do aceno às preocupações fiscais, Lula não detalhou como perseguirá esse compromisso, nem como atuará para controlar a dívida pública.

No pronunciamento, o presidente disse também que o desemprego está baixo e a inflação, controlada.

Ele mencionou ainda que pretende ampliar a taxa de investimentos do PIB brasileiro dos atuais 15,9% para 20% por meio de "parcerias com o setor privado".

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A inflação oficial do Brasil (IPCA), acumulada nos últimos 12 meses até setembro de 2026, é de 4,58%, segundo dados oficiais do IBGE. A taxa de desemprego é de 5,2%.

A relação entre a dívida pública e o PIB, no entanto, é de 82,9%, com trajetória ascendente.

Durante a campanha eleitoral, Lula fez diversos anúncios de bondades, de olho na eleição, que na prática aumentarão os gastos do governo, como o reajuste do Bolsa Família e o programa Desenrola 3, para quitar dívidas de brasileiros endividados.

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Isso, aliado à indefinição sobre a equipe econômica, aumentou as preocupações do mercado sobre a estabilidade fiscal no país.

Desde o fim da eleição, a Bolsa de SP já recuou 18%. O dólar saiu de R$ 4,99 para R$ 5,50.