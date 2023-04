Lula terá reunião com presidente da State Grid na China para falar de investimentos

Altamiro Silva Junior, enviado especial (via Agência Estado)

A agenda de Luiz Inácio Lula da Silva em Pequim na sexta-feira, 14, teve a inclusão de uma reunião com o presidente da State Grid, a companhia de eletricidade da China, Zhang Zhigang. O encontro é para falar de investimentos.

Este será o primeiro compromisso do dia de Lula, que terá na parte da tarde encontro com o presidente Xi Jinping, no Grande Palácio do Povo. No encontro, devem ser assinados cerca de 20 acordos bilaterais.

Com a State Grid, Lula será acompanhado de seus ministros. Logo depois, o presidente brasileiro se encontra com o presidente da Assembleia Popular Nacional da China, Zhao Leji, no Grande Palácio do Povo, acompanhado de comitiva de deputados e senadores. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está na comitiva de Lula.

Após esta reunião, Lula participa de uma cerimônia de colocação de flores no Monumento aos Heróis do Povo, na Praça Tiananmen, a praça da Paz Celestial.

A State Grid tem diversos projetos no setor de energia do Brasil. Um deles foi arrematar um lote de linhas de transmissão em Goiás, num leilão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em 2020, com contrato de 30 anos. Em outro projeto, uma subsidiária do grupo fechou acordo com a mineira Cemig para projetos de energia solar.

Para 2023, o grupo chinês promete investir no mundo o valor recorde de US$ 77 bilhões em projetos de transmissão de energia e sistemas de estocagem de energia.