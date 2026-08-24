Lula: tem gente que joga contra trabalhador, mas governo está 'mobilizado' para fim da 6x1

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta segunda-feira, 24, que o governo federal "está mobilizado para a aprovação do fim da escala 6x1, sem redução do salário". Em uma mensagem publicada no X, Lula disse que "tem gente que joga contra os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil".

"Tem gente que joga contra os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, mas o nosso governo está mobilizado para a aprovação do fim da escala 6x1, sem redução do salário. O povo trabalhador que movimenta este país merece ter mais tempo para o lazer, para cuidar da saúde e para acompanhar o crescimento dos filhos. É sobre tempo para a família", afirmou o presidente na publicação na rede social.

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Apesar de não mencionar diretamente o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro é o principal alvo da crítica feita pelo presidente da República.

A publicação feita pelo presidente representa uma mudança no discurso de Lula. Nas últimas semanas, ele vinha tentando colocar os números da economia e a defesa da soberania brasileira como os principais temas de sua campanha.