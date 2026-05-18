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Lula, sobre Petrobras: quando há lucros, é normal sindicato bater na porta

Escrito por Talita Nascimento, Geovani Bucci e Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 18.05.2026, 16:38:00 Editado em 18.05.2026, 16:49:14
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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse, em tom de brincadeira, nesta segunda-feira, 18, que a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, deveria falar que a empresa está tendo prejuízos para evitar a cobrança dos sindicatos de funcionários da estatal. Segundo ele, quando se está tendo lucros, é normal haver reinvidicações sindicais.

"Sempre que você puder, fale como os patrões fazem com a gente: eu fechei em vermelho. Se você ficar contando prosa de que está ganhando muito dinheiro, é normal que o sindicato bata na sua porta", declarou o presidente.

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Em tom eleitoral, Lula voltou a dizer que quer viver até 120 anos. Essa é uma estratégia adotada pelo petista para contornar eventuais críticas sobre a idade avançada. Se eleito em outubro, Lula começará um eventual quarto mandato com 81 anos de idade.

Petrobras anuncia investimentos em SP

A Petrobras anunciou investimentos de R$ 37 bilhões no Estado de São Paulo até 2030 no fortalecimento do refino e biorrefino, logística, exploração e produção, descarbonização e geração de energia sustentável, entre outros.

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Com a expansão, a Petrobras estima a geração de cerca de 38 mil postos de trabalho diretos e indiretos. Parte desse valor (R$ 6 bilhões) será aplicada na Replan, a maior refinaria da Petrobras, responsável pelo abastecimento de mais de 30% do território brasileiro. Pelo faturamento anual, a refinaria representa aproximadamente 1% do PIB do Brasil.

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PETROBRAS/INVESTIMENTOS/LULA/SINDICATOS
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