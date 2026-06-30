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ECONOMIA

Lula, sobre ministro do Planejamento: Bruno Moretti tem ajudado a encontrar dinheiro perdido

Escrito por Isadora Duarte e Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 30.06.2026, 20:10:00 Editado em 30.06.2026, 20:19:12
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a elogiar o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti. "Depois que Bruno (Moretti, Planejamento) entrou, ele tem ajudado a encontrar dinheiro perdido", disse Lula, durante o lançamento do Plano Safra 2026/27 da agricultura familiar no Palácio do Planalto. Ele citou um valor de R$ 1,2 bilhão do Incra que o MPO encontrou "perdido" no Tesouro.

"O que faz a economia crescer é o dinheiro circular na mão de milhões de pessoas", defendeu Lula.

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O presidente criticou ainda as condições precárias de infraestrutura em partes do País. "Existem 4,5 milhões de famílias de pessoas sem banheiro, que tipo de governantes nós somos?", questionou, citando que pediu uma linha de financiamento para essa finalidade ao Ministério das Cidades. "Por mais que fazemos, sempre tem coisas para fazer. Esse País foi historicamente abandonado", criticou Lula.

Ele pediu ainda que os presentes denunciem situações precárias de infraestrutura, como falta de saneamento e de energia. "Se vocês não denunciarem, a gente vai achar que está tudo maravilhosamente bem. Aproveitem que sou presidente, vocês não terão muita chance de denunciar se não tiver um cara como eu", pediu.

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