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ECONOMIA

Lula, sobre Margem Equatorial: ninguém tem mais cuidado com a Amazônia do que o Brasil

Escrito por Geovani Bucci, Talita Nascimento e Gabriel Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 18.05.2026, 16:00:00 Editado em 18.05.2026, 16:13:29
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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta segunda-feira, 18, que ninguém tem mais cuidado com a Amazônia do que o Brasil. Ele defendeu a exploração da Margem Equatorial pela Petrobras e afirmou que, do contrário, o presidente do Estados Unidos, Donald Trump, pode pensar que o território lhe pertence.

"Daqui a pouco, o Trump acha que é dele e vai lá", afirmou Lula, lembrando das afirmações do governo norte-americano sobre o Canadá e a Groenlândia.

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O presidente se pronunciou em evento da Petrobras na Replan, em Paulínia, no qual a empresa anunciou investimentos de R$ 37 bilhões no Estado de São Paulo até 2030 no fortalecimento do refino e biorrefino, logística, exploração e produção, descarbonização e geração de energia sustentável, entre outros.

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