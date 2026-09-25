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ECONOMIA

Lula sobre bets: 'Ou a gente tira o tumor, ou ele mata a gente'

Escrito por Gabriel de Sousa, Eduardo Laguna e Francisco Carlos de Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparou a medida provisória assinada por ele, que acaba com o funcionamento das bets no Brasil, à retirada de um tumor no corpo humano. O presidente disse que era necessário tomar a medida dura ou as apostas online iriam "matar" os brasileiros. O petista também comparou o vício no jogo com a dependência de crack.

"Tomei a decisão de tomar uma medida dura, drástica e necessária. Isso é como um câncer, ou a gente tira o tumor ou esse tumor vai matar a gente", declarou.

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Lula disse que as bets se tornaram uma "jogatina sem controle" e afirmou que a sociedade brasileira ficou desprotegida com o cassino entrando nas casas. Ao relembrar a reunião que teve com vítimas de ludopatia - isto é, o vício em bets - o presidente lembrou o caso de um empresário que chegou a ter uma dívida de R$ 2,2 milhões e de uma mulher que tentou se suicidar em três oportunidades.

O presidente voltou a citar que times brasileiros conquistaram suas maiores glórias com títulos do Mundial de Clubes sem serem patrocinados por bets. Esse é um argumento utilizado pelo petista para confrontar os clubes que dizem que irão ser potencialmente prejudicados com o fim das apostas.

"Não vamos permitir que vocês sejam utilizados por cartão de crédito ou bets para gastar do dinheiro do leite do seu filho. Estamos tentando livrar o povo mais humilde desse País de se matarem por uma perspectiva de ganhar na loteria", declarou Lula.

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O presidente anunciou nesta sexta-feira a proibição do funcionamento de bets no Brasil. A MP foi publicada uma semana antes das eleições. Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira, 23, mostrou que 75% dos entrevistados apoiam a proibição às bets no Brasil. Apenas 17% discordam, enquanto 8% não concordam nem discordam.

A medida provisória valerá por até 120 dias. Para que se transforme em lei, precisa ser aprovada nesse período - e aí será a maior dificuldade para o governo. Ainda que Lula não seja reeleito, o Congresso terá de analisar em dezembro, junto do Orçamento do próximo ano, o texto da MP. O lobby das bets no Legislativo é forte.

Lula bateu o martelo sobre o assunto nesta semana, apurou o Broadcast Político. Na quarta-feira, ele se reuniu com ministros e auxiliares no Palácio da Alvorada para discutir o assunto. À noite, em evento no Rio de Janeiro, cravou: "Eu terei o imenso prazer de acabar com as bets".

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Até a semana passada, a maior possibilidade era de que Lula assinasse uma medida provisória proibindo o "tigrinho", mas mantendo as apostas esportivas. O cenário mudou, e a campanha também.

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