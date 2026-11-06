Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Lula: sem política de valorização com ganho real do salário mínimo, ele seria de R$ 900

Escrito por Renan Monteiro, Gabriel Hirabahasi e Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente reeleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), repetiu nesta sexta-feira, 6, que, na hipótese de inexistência da política de valorização com ganho real do salário mínimo, o piso nacional estaria em cerca de R$ 900 atualmente, e não em R$ 1.621,00. O cálculo foi citado durante a campanha eleitoral e repetido nesta sexta em pronunciamento na reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).

Lula também falou da relação com o Legislativo e disse que no terceiro mandato houve "sucesso", mesmo com um "Congresso teoricamente adverso".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ele também disse que a imprensa brasileira prefere "criticar do que elogiar" e pediu que o governo investigue propaganda que teria sido veiculada na TV Globo. O conteúdo teria citado que 7 milhões de crianças estariam passando fome no Brasil.

Lula também disse que poucos países do mundo têm perspectiva de futuro no curto, médio e longo prazo no planejamento econômico. O Brasil seria um desses países.

O presidente citou a China, mas disse que o país asiático não seria comparável com Brasil, já que a China "não tem jornal, sindicato e partido de oposição".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lula voltou a falar que conseguiu aprovar uma série de propostas de uma agenda econômica ao longo de seu terceiro mandato, mesmo com um "Congresso teoricamente adverso". Para o quarto mandato, citou o ex-presidente Juscelino Kubitschek.

"O Juscelino dizia em fazer 50 anos em cinco. Eu quero, nos próximos quatro anos, tirar o Brasil do estágio de país em desenvolvimento para se tornar um país desenvolvido", afirmou o presidente.

Lula também disse que, no próximo mandato, será um "fiscal" das políticas de governo. Afirmou que vai "ser fiscal do cumprimento de cada coisa, quero saber data de entrega", agregando a cobrança que normalmente é feita pelo ministro chefe da Casa Civil - atualmente a ministra Miriam Belchior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
SALÁRIO MÍNIMO/VALORIZAÇÃO/LULA/DEFESA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV