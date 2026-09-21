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Lula se reúne com Yamandú Orsi e diz querer conhecer experiência uruguaia com bets

Escrito por Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta segunda-feira, 21, com o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, em Nova York. Segundo o presidente, em publicação no X, ele quer conhecer a experiência uruguaia na regulamentação das bets.

Lula promete tomar nos próximos dias uma "decisão drástica" sobre o funcionamento das apostas online no Brasil. Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o governo prepara uma medida provisória para proibir cassinos virtuais, deixando bets esportivas e patrocínios a clubes e campeonatos esportivos de fora.

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Lula disse também que tratou sobre a integração latino-americana com Orsi, em especial sobre "ameaças do extremismo político e da desinformação na região e no mundo".

"Tratamos de temas da agenda bilateral, em especial infraestrutura e comércio agrícola. Agradeci a autorização concedida ao Brasil para uso do excedente da cota uruguaia de exportação de carne bovina para a China", completou o presidente.

Ele também informou que deve se reunir com Orsi novamente em breve para tratar sobre projetos de integração entre os dois países, em especial a construção da ponte acima do Rio Jaguarão, no Rio Grande do Sul.

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Lula ainda vai se reunir nesta segunda com o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, e o senador democrata Bernie Sanders. Daqui a pouco, o petista também concederá uma entrevista para a CNN Internacional.

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BETS/REGULAMENTAÇÃO/LULA/YAMANDÚ ORSI/REUNIÃO
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