Lula se reúne com Yamandú Orsi e diz querer conhecer experiência uruguaia com bets

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta segunda-feira, 21, com o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, em Nova York. Segundo o presidente, em publicação no X, ele quer conhecer a experiência uruguaia na regulamentação das bets.

Lula promete tomar nos próximos dias uma "decisão drástica" sobre o funcionamento das apostas online no Brasil. Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o governo prepara uma medida provisória para proibir cassinos virtuais, deixando bets esportivas e patrocínios a clubes e campeonatos esportivos de fora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Lula disse também que tratou sobre a integração latino-americana com Orsi, em especial sobre "ameaças do extremismo político e da desinformação na região e no mundo".

"Tratamos de temas da agenda bilateral, em especial infraestrutura e comércio agrícola. Agradeci a autorização concedida ao Brasil para uso do excedente da cota uruguaia de exportação de carne bovina para a China", completou o presidente.

Ele também informou que deve se reunir com Orsi novamente em breve para tratar sobre projetos de integração entre os dois países, em especial a construção da ponte acima do Rio Jaguarão, no Rio Grande do Sul.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lula ainda vai se reunir nesta segunda com o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, e o senador democrata Bernie Sanders. Daqui a pouco, o petista também concederá uma entrevista para a CNN Internacional.