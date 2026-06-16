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ECONOMIA

Lula se reúne com Sanae Takaichi para discutir acordo Mercosul-Japão

Escrito por Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 16.06.2026, 15:02:00 Editado em 17.06.2026, 01:22:46
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta terça-feira, 16, com a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi. Segundo vídeo publicado por Lula nas redes sociais, o principal tema da conversa foi a negociação de um acordo entre o país asiático e o Mercosul.

"Anunciamos o lançamento das negociações do Acordo de Parceria Econômica entre o Mercosul e o Japão na futura 68ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, a ser realizada em Assunção, no final de junho", disse Lula no X.

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Ainda sobre as relações entre o bloco sul-americano e o Japão, Lula e Takaichi debateram o Marco de Parceria Estratégica, lançado em dezembro, que discute o comércio, investimento e o atual contexto internacional.

Lula convidou Takaichi para visitar Brasília para uma reunião de trabalho visando aperfeiçoar a relação bilateral. "Esperamos que possamos ter boas notícias", disse o presidente em vídeo publicado no X.

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acordo Japão Lula Mercosul Sanae Takaichi
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