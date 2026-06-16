Lula se reúne com Sanae Takaichi para discutir acordo Mercosul-Japão
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta terça-feira, 16, com a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi. Segundo vídeo publicado por Lula nas redes sociais, o principal tema da conversa foi a negociação de um acordo entre o país asiático e o Mercosul.
"Anunciamos o lançamento das negociações do Acordo de Parceria Econômica entre o Mercosul e o Japão na futura 68ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, a ser realizada em Assunção, no final de junho", disse Lula no X.
Ainda sobre as relações entre o bloco sul-americano e o Japão, Lula e Takaichi debateram o Marco de Parceria Estratégica, lançado em dezembro, que discute o comércio, investimento e o atual contexto internacional.
Lula convidou Takaichi para visitar Brasília para uma reunião de trabalho visando aperfeiçoar a relação bilateral. "Esperamos que possamos ter boas notícias", disse o presidente em vídeo publicado no X.