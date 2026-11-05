Lula se reúne com Alckmin, Haddad, Mantega, ministros e economistas no Alvorada
O presidente reeleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está reunido neste momento com ministros e uma série de economistas no Palácio da Alvorada para discutir a situação macroeconômica do País.
Lula chegou ao Alvorada por volta das 11h40. Alguns dos participantes já o aguardavam no local para a reunião.
O encontro não foi incluído na agenda oficial do presidente da República.
Estão na reunião:
- Geraldo Alckmin, vice-presidente;
- Dario Durigan, ministro da Fazenda;
- Miriam Belchior, ministra da Casa Civil;
- Bruno Moretti, ministro do Planejamento;
- Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda;
- Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda;
- Esther Dweck, ministra da Gestão;
- Aloizio Mercadante, presidente do BNDES;
- Luciano Coutinho, ex-presidente do BNDES;
- Eduardo Moreira, empresário e engenheiro;
- Laura Carvalho, economista.
Lula ainda terá compromissos à tarde no Palácio do Planalto, como, por exemplo, uma reunião no conselho de minerais críticos.