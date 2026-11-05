Lula se reúne com Alckmin, Haddad, Mantega, ministros e economistas no Alvorada

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O presidente reeleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está reunido neste momento com ministros e uma série de economistas no Palácio da Alvorada para discutir a situação macroeconômica do País.

Lula chegou ao Alvorada por volta das 11h40. Alguns dos participantes já o aguardavam no local para a reunião.

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O encontro não foi incluído na agenda oficial do presidente da República.

Estão na reunião:

- Geraldo Alckmin, vice-presidente;

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- Dario Durigan, ministro da Fazenda;

- Miriam Belchior, ministra da Casa Civil;

- Bruno Moretti, ministro do Planejamento;

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- Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda;

- Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda;

- Esther Dweck, ministra da Gestão;

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- Aloizio Mercadante, presidente do BNDES;

- Luciano Coutinho, ex-presidente do BNDES;

- Eduardo Moreira, empresário e engenheiro;

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- Laura Carvalho, economista.

Lula ainda terá compromissos à tarde no Palácio do Planalto, como, por exemplo, uma reunião no conselho de minerais críticos.