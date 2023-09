Lula se encontra com presidente da Áustria e fala sobre investimentos do país no Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou, nesta terça-feira, 19, com o presidente da Áustria, Alexander van der Bellen, em Nova York. De acordo com o chefe do Executivo, o austríaco falou sobre o interesse das empresas nacionais em investir no Brasil.

"Falamos sobre a COP30, em 2025, na cidade de Belém, e sobre a importância da transição energética. Ele falou do interesse das empresas austríacas em buscar oportunidades de investimento no Brasil e o convidei a visitar nosso País com uma missão empresarial para estreitarmos nossos laços econômicos", declarou o brasileiro, em publicação no Twitter.

Hoje, Lula se reuniu, no período da manhã, com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e à tarde, com o presidente da Áustria. Ainda para esta terça-feira, estão previstos encontros com o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz; com o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Store; e por último, com o presidente do Estado da Palestina, Mahmoud Abbas.

Já na quarta-feira, 20, a primeira reunião bilateral de Lula é com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, às 13h pelo horário local - 14h pelo horário de Brasília. Em seguida, às 16h, Lula se encontra com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, seguido do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, às 17h. O último compromisso dessa quarta, às 18h, será o encontro com o presidente do Paraguai, Santiago Peña.