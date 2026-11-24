A Lei Complementar nº 239, de 24 de novembro de 2026, derivada do PLP nº 299/2026 do ajuste fiscal, foi publicada no período da tarde desta terça-feira, 24, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira, 24, após a Câmara concluir a votação na madrugada. Sancionada sem vetos pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a lei também é assinada pelos ministros do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, e da Fazenda, Dario Durigan.

A publicação vem no dia em que o governo deve publicar o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias relativo ao 5º bimestre e atualizar a contenção de recursos no Orçamento de 2026 - hoje em R$ 16,1 bilhões no total.

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Um dos trechos da lei é a autorização de espaço fiscal adicional para 2026, de até R$ 10,5 bilhões, para pagar parcela da subvenção econômica a produtores e importadores de óleo diesel. Essa parcela ficará fora do cálculo da meta de resultado primário. A medida está relacionada à política de estabilização dos preços dos combustíveis.

Além da excepcionalização prevista para este ano, o texto aprimora a contenção de gastos - ao reduzir o limite de crescimento real das despesas de 2,5% para 2% -, dobra o corte linear de benefícios tributários, estabelece restrições às compensações tributárias, muda o cálculo do piso de gastos mínimos em saúde e limita os supersalários.

As medidas deverão ajudar o governo a alcançar o centro da meta de resultado primário e a entregar o superávit de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2027 (o equivalente a R$ 73,2 bilhões). Segundo o texto, quando a projeção para o resultado primário de 2027 estiver entre o piso (R$ 36,6 bilhões) e o centro da meta (R$ 73,2 bilhões), o governo poderá fazer um contingenciamento adicional.

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O texto também limita a chamada "compensação tributária cruzada", ou seja, quando uma empresa usa créditos de PIS/Cofins para abater, por exemplo, Imposto de Renda ou débitos previdenciários. Além disso, limita a R$ 3 bilhões por ano, entre 2027 e 2030, o valor que a União paga aos regimes próprios de previdência de Estados e municípios, a chamada compensação previdenciária. A Confederação Nacional de Municípios estima perda de cerca de R$ 5 bilhões por ano com essa medida.

Em relação aos repasses da União aos Estados pela desoneração das exportações estabelecida na Lei Kandir, o montante a ser transferido foi reduzido de R$ 4 bilhões para R$ 2 bilhões por ano, até 2031. O saldo remanescente foi adiantado e será recomposto de 2028 a 2030.

Por fim, o texto estabelece um prazo de 60 dias para que o Congresso vote o projeto de lei que definirá quais parcelas indenizatórias, os chamados "penduricalhos", poderão ficar fora do teto salarial do funcionalismo público - atualmente, R$ 46.366,19.

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Depois de mudanças feitas pelo Senado no texto original, a estimativa de impacto caiu ligeiramente, passando para R$ 50 bilhões em 2027.

A equipe econômica defendeu que o texto ajuda a acelerar a consolidação fiscal em curso e a cumprir as metas de resultado primário, além de contribuir para conter a trajetória de crescimento da dívida pública.

Ao mesmo tempo, para conter as críticas à esquerda, o governo sustentou que o texto não concentra o ônus do ajuste nas políticas sociais.