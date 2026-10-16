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ECONOMIA

Lula rebate críticas ao fim da escala 6x1 e diz que conquistas sempre enfrentam resistência

Escrito por Gabriel Máximo, Gabriel Hirabahasi e Rayllanna Cardoso, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta sexta-feira, 16, que conquistas dos trabalhadores historicamente enfrentam resistência de setores que alegam riscos para as empresas e a economia. Ao celebrar o fim da escala de trabalho 6x1, cobrou sensibilidade com os trabalhadores e afirmou que ninguém deseja que empresas quebrem, mas tampouco que o trabalhador morra sem descanso.

"Toda vez que a sociedade conquista alguma coisa, aparece uma turma de um segmento da sociedade que não concorda, dizendo que não vai dar certo", declarou Lula, durante a sessão solene de promulgação da emenda constitucional 141, que põe fim à escala 6x1.

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A cerimônia foi conduzida pelo presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), com a presença do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Lula afirmou ainda que "não tem uma conquista" dos trabalhadores sem resistência. "Não tem uma conquista do povo trabalhador que não aparece aqueles dizendo: 'Olha, isso vai ser um atraso para o País, isso vai quebrar as empresas, isso vai quebrar a economia, isso não pode dar certo'. Isso é histórico, isso é crônico. Isso já faz parte da literatura política desse País", disse.

O presidente contrastou a rotina dos trabalhadores com a de pessoas que têm liberdade para viajar e descansar. "Não é possível que as pessoas não tenham sensibilidade. O cidadão que fica viajando para lá e para cá, que pega férias todo dia, que vai para festa em Londres. Esse cidadão pode ter a quantidade de férias que quiser e o povo trabalhador não pode", afirmou.

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Lula disse que as principais categorias organizadas do País já trabalham na escala 5x2. Segundo ele, o texto aprovado é claro ao prever que eventuais problemas serão discutidos e resolvidos. O presidente também parabenizou a população que foi às ruas reivindicar cinco dias de trabalho e dois de descanso.

O presidente também citou a reforma tributária e criticou iniciativas para alterá-la antes mesmo de sua execução. Ao tratar das emendas promulgadas nesta sexta-feira, afirmou que a Constituição está mais cidadã e estabelece mais dignidade para o povo brasileiro.

Lula disse ainda que a cerimônia demonstra que vale a pena a democracia. "A democracia é uma coisa complicada. A democracia é a convivência na adversidade", declarou. "Fora da democracia não tem saída, é ditadura."

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Ao se dirigir a Alcolumbre, o presidente afirmou que, recentemente, os dois pareciam inimigos. "Outro dia parecia que nós dois éramos inimigos. Aparecem futricas, mas é bobagem", disse.

Aposentadoria especial aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias

No mesmo ato, também foi promulgada a emenda constitucional 140, que concede aposentadoria especial aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, com impacto fiscal estimado em R$ 27,9 bilhões em dez anos, segundo o Ministério da Previdência.

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ESCALA 6X1/JORNADA/PEC/PROMULGAÇÃO/CONGRESSO/LULA
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