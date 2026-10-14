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Lula quer votar aumento do teto do MEI na Câmara ainda hoje

Escrito por Daniel Weterman (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Embalado pela votação do fim da escala 6x1 no Senado, o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer votar ainda nesta quarta-feira, 14, o aumento do teto de faturamento do microempreendedor individual (MEI) na Câmara.

Articuladores do Palácio do Planalto e da campanha de Lula estão mobilizados nos bastidores para conseguirem pautar a proposta, mas ainda não há um acordo. Há uma articulação para incluir na mesma proposta o perdão das dívidas tributárias do MEI, encaminhado pelo governo em outro projeto na terça-feira, 13.

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O objetivo de governistas é convencer o deputado Jorge Goetten (Republicanos-SC), relator de um projeto sobre o mesmo tema que poderá ser juntado, os líderes da Câmara e o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), a avançar com a tramitação.

Deputados defendem também o aumento do teto do Simples Nacional, levando mais empresas ao regime especial que concede benefícios tributários e diminui o valor de impostos pagos à União.

A medida é apontada por empresários como uma forma de compensar o fim da escala 6x1.

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O governo, porém, resiste a esse acordo, temendo uma queda acentuada na arrecadação.

"Não podemos sacrificar os MEIs e temos que buscar um consenso para ajudar a micro e pequena empresa, principalmente neste momento, considerando que o fim da escala 6X1 vai ser aprovada", disse o deputado Jorge Goetten ao Estadão.

Na terça-feira, 13, a 12 dias do segundo turno, Lula lançou um pacote para os microempreendedores, incluindo o perdão de dívidas tributários, um Pix de até R$ 5 mil e o aumento do teto de faturamento para enquadramento do MEI, que na prática diminui os impostos cobrados sobre esses empreendedores.

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O governo enviou o projeto do teto do MEI ainda em junho para a Câmara. A proposta aumenta o limite de faturamento anual dos microempreendedores individuais de R$ 81 mil para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028.

O impacto fiscal do aumento do teto do MEI é de aproximadamente R$ 1,57 bilhão em 2027 e de R$ 3,15 bilhões em 2028, diminuindo as receitas da União, segundo o Executivo.

Com o perdão das dívidas, que totalizam R$ 12,86 bilhões, o governo estima uma renúncia de receitas de R$ 3 bilhões em três anos, considerando os valores que seriam efetivamente recuperados nesse período.

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MEI/TETO/FATURAMENTO/CÂMARA/VOTAÇÃO/LULA/DESEJO
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