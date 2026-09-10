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ECONOMIA

Lula publica decreto que reduz tributos sobre gasolina e zera para etanol

Escrito por Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)
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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, publicou no Diário Oficial da União (DOU) o decreto 13.116, que reduz o PIS/Cofins sobre a gasolina em R$ 0,63 por litro e corta R$ 0,19 por litro do etanol, zerando toda a tributação do produto. A medida tem validade de 30 dias, indo desta quinta-feira, 10, até o dia 9 de outubro.

No fim de agosto, o presidente Lula sancionou a Lei Complementar nº 235, oriunda do PLP 114, que permite que, em 2026, a redução da tributação sobre os combustíveis pode ser compensada por meio do aumento extraordinário de receita da União com a alta do petróleo - atendendo às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

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A redução das alíquotas de PIS/Cofins vai substituir e ampliar os efeitos da subvenção da gasolina prevista na MP nº 1.358/2026, com valor de R$ 0,44 por litro, cuja vigência terminou na quarta-feira, 9.

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COMBUSTÍVEIS/PREÇO/GOVERNO/PIS-COFINS/REDUÇÃO/DECRETO/PUBLICAÇÃO
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