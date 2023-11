Lula propõe projeto de lei para autorizar BNDES a constituir subsidiárias e controladas

O governo federal encaminhou ao Congresso Nacional texto de projeto de lei que "autoriza o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

a constituir subsidiárias integrais ou controladas, e altera a Lei nº 10.184, de 12 de fevereiro de 2001, que dispõe sobre a concessão de financiamento vinculado à exportação de bens ou serviços nacionais". A mensagem de envio da proposta está publicada em edição extra do

da sexta-feira, 24, mas não traz detalhes das mudanças. O presidente Lula, no entanto, já manifestou desde o início de seu terceiro mandato a intenção de reverter proibições que haviam sido impostas ao banco de fomento público. Durante visita a Argentina no primeiro mês de seu governo atual, Lula afirmara a empresários em Buenos Aires que o BNDES iria voltar a financiar projetos para ajudar empresas brasileiras no exterior e "países vizinhos a crescer". "O BNDES vai voltar a financiar as relações comerciais do Brasil e vai voltar a financiar projetos de engenharia para ajudar empresas brasileiras no exterior. E para ajudar que países vizinhos possam crescer e até vender o resultado desse enriquecimento para países como Brasil", disse Lula em janeiro. "O Brasil parou de compartilhar a possibilidade de crescimento com outros países", acrescentou.