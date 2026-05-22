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Lula: Precisamos ainda fazer levantamento de 70% do nosso território para estudar terras raras

Escrito por Gabriel de Sousa e Lavínia Kaucz (via Agência Estado)
Publicado em 22.05.2026, 18:00:00 Editado em 22.05.2026, 18:13:28
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira, 22, que ainda é necessário fazer um levantamento de 70% do território brasileiro para pesquisar minerais críticos e terras raras. "Nós só conhecemos 30% do nosso território. Significa que nós temos que fazer o levantamento em 70% ainda", afirmou em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil.

"Eu criei um conselho nacional para tratar a questão das terras raras, e esse conselho vai ser ligado diretamente à Presidência da República, porque nós estamos tratando isso como uma questão de segurança nacional. É uma coisa de Estado, é soberania nacional. Nós não vamos mais fazer com os minerais críticos, com as terras raras, o que foi feito com o minério de ferro. Vai cavucando e vai vendendo. Nós queremos que o processo de transformação seja feito aqui no Brasil", afirmou.

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Lula voltou a dizer que não tem "veto" a nenhum país que queira investir na mineração no Brasil. "Quem quiser vir para o Brasil, discutir conosco e fazer a pesquisa, fazer a prospecção, o processo de industrialização aqui no Brasil, nós estaremos dispostos a conversar com todo mundo", afirmou.

Ele ainda defendeu a criação de um fundo social com os lucros da exploração dos minerais críticos e terras raras. "Nós temos que criar um fundo, porque isso é propriedade do povo. Se a gente vai ganhar dinheiro com isso, um fundo tem que ser criado para garantir que o povo brasileiro, o mais humilde, tenha direito a participar. Para que seja um motor de desenvolvimento econômico".

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ESTUDO EXPLORAÇÃO Lula minerais críticos TERRAS RARAS
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