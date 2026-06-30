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Lula: Pix pode servir de base para infraestrutura de pagamentos que beneficie todos do Mercosul

Escrito por Gabriel Hirabahasi e Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 30.06.2026, 13:03:00 Editado em 30.06.2026, 13:12:04
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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sugeriu nesta terça-feira, 30, que o Pix possa ser expandido para toda a América do Sul, em um sinal de integração entre os países do bloco aduaneiro.

"Experiências nacionais bem sucedidas devem ser compartilhadas entre os países do bloco. O Pix, sistema brasileiro público e gratuito de pagamentos, é referência internacional de inclusão financeira e eficiência digital. Sua arquitetura pode servir de base para uma infraestrutura de pagamentos que beneficie todos os cidadãos do Mercosul", disse o presidente, em discurso na cúpula do Mercosul, no Paraguai. "A integração financeira reduzirá custos, fortalecerá o comércio intrabloco, ampliará o uso de moedas locais e aumentará nossa resiliência frente a choques externos", completou.

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Em seu discurso lido no evento, Lula também falou sobre o combate ao crime organizado. Disse que o governo brasileiro prioriza "o fortalecimento da inteligência e da cooperação internacional para asfixiar os escalões mais altos das redes criminosas e combater o tráfico de drogas e de armas". Ainda disse que o Brasil vai custear a presença de delegados de países do Mercosul por um ano em Buenos Aires para "para ampliar a coordenação no combate ao tráfico internacional de drogas e crimes correlatos".

Depois de ler o discurso, Lula falou de improviso. Fez críticas ao Mercosul e a todos os países quando disse que é preciso ter "instituições sólidas" e que o bloco funcione independente das ideologias políticas.

"Um dos grandes problemas nossos é que não temos instituições sólidas. O Mercosul não pode funcionar com base na eleição desse ou daquele presidente. Senão nunca vamos ter um bloco realmente forte e funcionando, a depender da vontade de um presidente funciona, a depender (de outro presidente) não funciona. A gente nunca vai conseguir se transformar em um bloco econômico de muita vitalidade para ter influência no mundo", declarou o presidente.

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MERCOSUL/CÚPULA/LULA/PIX/DEFESA
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