O presidente reeleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), iniciou, na manhã desta quinta-feira, 19, a cerimônia de assinatura do decreto que regulamenta o fim da escala 6x1. O evento contou com a presença de vários ministros, deputados, senadores e representantes do sindicalismo.

O encontro é fechado para a imprensa escrita - apenas cinegrafistas tiveram acesso ao local. O evento, no entanto, é transmitido ao vivo e a Secretaria de Comunicação Social (Secom) divulgou a lista de presentes.

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Estão presentes o vice-presidente Geraldo Alckmin, diversos ministros, entre eles o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e o da Secretaria Geral, Guilherme Boulos, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, e representantes sindicais.

Estiveram presentes vários congressistas, entre eles o deputado André Janones (Rede-MG), e o líder do governo na Câmara, Paulo Pimenta (PT-RS). O vereador e deputado federal eleito Rick Azevedo (Psol-RJ), que começou o atual movimento de pressão pelo fim da escala 6x1 por meio do Movimento Vida Além do Trabalho (VAT), também participou do evento.

Também participaram da cerimônia os ministros:

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- Miriam Belchior (Casa Civil);

- Luiz Marinho (Trabalho e Emprego);

- Paulo Pereira (Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte);

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- Guilherme Boulos (Secretaria Geral);

- José Guimarães (Secretaria de Relações Institucionais);

- Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social);

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- Jorge Messias (Advocacia Geral da União).