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Lula: Novo Desenrola é o melhor que anteriores; governo comprará e acertará dívidas das pessoas

Escrito por Gabriel de Sousa, Eduardo Laguna e Francisco Carlos de Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou que o Desenrola 3.0, lançado nesta sexta-feira, 25, como medida provisória, é melhor que as duas versões anteriores do programa. A medida consiste na compra de dívidas em atraso de 2 a 4,5 anos por parte do governo.

"É um Desenrola melhor que os outros. É importante notar isso porque nos outros as pessoas tinham que, individualmente, procurar um banco. Agora, é o governo que vai comprar dívida e vai acertar a vida das pessoas", declarou Lula.

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De acordo com o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, o volume total das dívidas em atraso no Brasil é de R$ 300 bilhões. O novo programa alcança cerca de 50% do valor.

A medida faz parte de um pacote de Lula lançado nove dias antes do primeiro turno. Além do novo Desenrola 3.0, o presidente assinou uma medida provisória que proíbe o funcionamento de bets online no Brasil.

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