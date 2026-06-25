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Lula: Nestes 6 meses, batemos recorde de passageiros voando no Brasil

Escrito por Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 25.06.2026, 19:35:00 Editado em 25.06.2026, 19:43:39
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou o recorde de viagens nacionais alcançado neste semestre. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, foram 54,9 milhões de passageiros transportados entre janeiro e maio.

Em agenda realizada na cidade de Ponta Porã (MS), Lula também agradeceu o trabalho de empresas privadas que gerenciam aeroportos brasileiros, em especial, a Aena.

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"Nestes primeiros seis meses do ano, nós batemos recorde de passageiros voando no Brasil outra vez. É o primeiro semestre mais vitorioso de toda a história brasileira. É uma demonstração de que o povo brasileiro, na hora que tem oportunidade, ele viaja. Se ele viaja, ele precisa de conforto e isso significa que o Estado, se não pode fazer as coisas, permita que quem sabe fazer faça", declarou o presidente.

Nesta quinta, Lula entregou a primeira fase das obras de ampliação e modernização dos terminais de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

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