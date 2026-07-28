Lula: Não vou desrespeitar arcabouço fiscal, porque sei o preço que ele tem para mim

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que não vai desrespeitar o arcabouço fiscal porque sabe o "preço" do conjunto de regras criado para controlar os gastos do governo. "Eu não vou desrespeitar, porque eu sei o preço que ele tem para mim", disse Lula nesta terça-feira, 28, na 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em Niterói (RJ).

Lula repetiu, contudo, que é preciso criar "propostas ousadas" em ciência e tecnologia para discutir sua exclusão do orçamento. "A partir do orçamento que temos, não vai ter investimento em pesquisa. Na ciência e na educação, se não tivermos um projeto novo, uma proposta ousada, que a gente possa discutir, inclusive, que isso não cabe dentro do orçamento... Vamos ter que construir o funcionamento disso até por fora das coisas que nós conhecemos como arcabouço fiscal", disse Lula.

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Em seguida, o presidente negou que tenha o objetivo de desrespeitar o arcabouço fiscal e disse que é preciso pensar em fontes de "dinheiro extra". "O que eu preciso é construir alternativas para criar um programa que a gente possa anunciar ao Brasil", acrescentou.