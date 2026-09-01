Lula indica que governo tomará decisão sobre bets na semana e quer opinião da sociedade civil

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta terça-feira, 1º de setembro, que o governo pode tomar uma decisão sobre o funcionamento das bets nesta semana. Segundo ele, uma reunião sobre o tema, com integrantes da sociedade civil, que está sendo realizada no Palácio do Planalto, serve para que o governo tome uma decisão baseada no sentimento da população.

"Esta semana vamos ter uma reunião e eu sugeri que, antes de tomar qualquer decisão definitiva, eu queria ouvir a sociedade brasileira sobre o que ela pensa sobre as bets. Isso é para que a gente tome uma decisão baseada naquilo que a sociedade está sofrendo e não baseada naquilo que penso", afirmou o presidente.

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Durante o discurso, Lula afirmou que o mercado das apostas esportivas faz com que poucos sejam beneficiados. "A verdade é que a maioria da sociedade está perdendo", disse o petista.