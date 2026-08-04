Lula indica Antônio Carlos Berwanger para diretoria da CVM

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, indicou o nome de Antônio Carlos Berwanger para a diretoria da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A mensagem ao Senado foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Atual Superintendente de Desenvolvimento de Mercado na CVM, Berwanger foi indicado para ocupar a cadeira que pertencia a Otto Lobo, que assumiu a presidência do órgão no começo de junho.

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O indicado ingressou na CVM em 2005 como inspetor, com passagem pelas áreas de fiscalização e sancionadora. Desde 2011 atua na área de regulação do órgão.