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Lula: Haddad acreditava que a taxa das blusinhas era coisa boa para proteger varejista nacional

Escrito por Gabriel de Sousa e Lavínia Kaucz (via Agência Estado)
Publicado em 22.05.2026, 18:17:00 Editado em 22.05.2026, 18:25:26
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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta sexta-feira, 22, que o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad tinha "convicção" de que a chamada "taxa das blusinhas" era "uma coisa boa". A taxa federal, que consistia na cobrança de imposto de importação de 20% sobre compras de até US$ 50 em plataformas online no exterior, foi zerada na semana passada, em um recuo do governo após pesquisas mostrarem a alta desaprovação da medida.

"Tinha muita pressão dos varejistas de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, quando o Haddad fez, ele acreditava realmente que era uma coisa boa. E ele falou comigo com convicção de que era coisa boa para proteger a indústria nacional", afirmou Lula, em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil.

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Lula disse que, apesar de uma resistência inicial, Haddad "se deu conta de que tinha um problema". "Nós estávamos mexendo com uma parcela muito grande da sociedade. O rico, quando ele viaja, pode gastar até US$ 2 mil fora e não paga imposto. O que eu digo? Cinquenta do povo incomoda. Então, houve uma pressão muito grande para acabar com isso", afirmou.

A extinção da alíquota de imposto de importação sobre compras em plataformas internacionais de até US$ 50 consta de medida provisória editada semana passada pelo presidente Lula.

Para ser confirmada, a MP precisa do referendo do Congresso Nacional, que ainda vai instalar a comissão mista que analisará o texto e designar o relator.

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