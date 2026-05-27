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Lula: governo tentará 'recuperar refinarias', mas não vai 'comprar pelo preço que ele querem'

Escrito por Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 13:15:00 Editado em 27.05.2026, 13:23:09
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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta quarta-feira, 27, que o governo brasileiro vai "tentar recuperar as refinarias" de petróleo privatizadas, mas não vai "comprar pelo preço que eles querem". A declaração foi dada durante cerimônia de anúncio de investimentos da Petrobras no Amazonas.

Lula já estava no fim de seu discurso quando um dos presentes começou a falar com ele, fora do microfone. Pelo que foi possível ouvir na transmissão feita pela EBC, a pessoa gritou: "Lula, volta com a refinaria."

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O presidente, então, dirigiu-se à pessoa que fez o pedido e se explicou. "Pois é, querido. Nós já trouxemos de volta a Fafen (Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados) na Bahia, vamos trazer de volta a Fafen em Sergipe. Vamos tentar recuperar as refinarias que eles privatizaram, mas não podemos comprar pelo preço que eles querem. A Petrobras não pode dar dinheiro para as pessoas se não tiver um preço justo. Mas, se depender de nós, eu sonho com muita coisa para a Petrobras", afirmou.

Lula também falou, em tom de brincadeira, que a Petrobras deveria se aliar à Pemex, estatal mexicana de petróleo e gás, para fazer prospecção de petróleo no Golfo do México.

Disse, numa referência ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que queria ver se o "companheiro Trump" iria "se meter" no assunto.

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Citou que a presidente do México, Claudia Sheinbaum, conversou sobre o assunto.

"Magda (Chambriard, presidente da Petrobras), vá lá (para o México). Vamos fazer uma associação com a Pemex e vamos no Golfo do México para ver se o companheiro Trump vai se meter com a Petrobras prospectando", disse Lula, em tom bem humorado.

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