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ECONOMIA

Lula: governo está fazendo o dinheiro circular na comunidade e isso permite avanço do País

Escrito por Gabriel de Sousa e Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta segunda-feira, 24, que o governo está promovendo a circulação de dinheiro na comunidade. Segundo o presidente, isso permite o avanço do País e o funcionamento dos projetos do governo.

"As pessoas precisam que o dinheiro circule onde elas estão. De preferência, na mão das pessoas que vão fazer investimentos na própria cidade. Uma pessoa que pega pouco dinheiro não vai comprar dólar, investir na bolsa ou depositar em uma conta bancária. Ela vai fazer o dinheiro girar para melhorar a qualidade de vida dela. No final, todos ganham", declarou Lula.

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O presidente anunciou nesta segunda-feira a ampliação do programa Contrata+Brasil.

A iniciativa busca intensificar a participação de pequenos negócios em contratações públicas.

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