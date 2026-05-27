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Lula: falta pouco para anúncio sobre se há ou não petróleo a ser explorado na Margem Equatorial

Escrito por Gabriel Hirabahasi e Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 13:46:00 Editado em 27.05.2026, 13:53:56
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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta quarta-feira, 27, que "falta pouco tempo para a Petrobras anunciar" se há ou não petróleo a ser explorado na Margem Equatorial. "Falta pouco tempo para a Petrobras anunciar se tem ou não o petróleo que a gente pensa que tem. Tudo está feito, temos muita responsabilidade, e temos a vantagem da expertise da Petrobras", afirmou.

E acrescentou: "Se tiver a quantidade de petróleo que a gente imagina que tem, vai ser muito bom para desenvolver a região. Não só o Amapá, mas todos os Estados do Norte têm de ser beneficiados."

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A declaração foi em entrevista ao telejornal JAM1, da afiliada da Rede Globo no Amazonas, nesta quarta. A conversa foi focada em temas locais e pouco abordou sobre assuntos nacionais.

O presidente voltou a falar sobre a BR-319, que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO) - ele já havia falado sobre o assunto na terça-feira, quando também esteve em Manaus. Disse que será a rodovia "ambientalmente mais bem situada da Terra" e que "é importante que Manaus tenha acesso a Porto Velho e integre Roraima, porque não faz sentido as cidades não se comunicarem".

"Estudamos muito a questão ambiental. Não falta mais nada, falta começar a fazer agora. Estamos fazendo PPP parceria público-privada para que a gente não só construa estrada, mas para evitar que aventureiros desmatem a margem da estrada", declarou Lula.

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Ele também falou que o governo brasileiro "está preparado" e "estruturado" para enfrentar as questões climáticas envolvendo o El Niño.

Ele prometeu que vai concluir a Ferrogrão.

O presidente disse ainda não ter "nada contra" o Rio de Janeiro e São Paulo, mas enfatizou que o governo quer desenvolver as regiões Norte e Nordeste.

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