Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Lula: está na hora de mudança na jornada de trabalho para que povo tenha mais tempo

Escrito por Gabriel Hirabahasi e Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 05.02.2026, 13:24:00 Editado em 05.02.2026, 13:29:29
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), voltou a defender a redução da jornada de trabalho e disse que vai ganhar a eleição novamente. As declarações foram feitas nesta quinta-feira, 5, em entrevista ao UOL News.

Na ocasião, Lula disse que estabelecerá um diálogo com o Congresso Nacional para aprovar a redução da escala 6x1.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Para o presidente da República, "está na hora da gente fazer uma mudança na jornada de trabalho neste País, para que o povo tenha mais tempo de estudar, de pensar".

Lula justificou: "Hoje, um jovem, uma menina, ele não quer mais levantar cinco horas da manhã e ficar até seis horas dentro de uma fábrica, pegando um ônibus lotado."

Lula prosseguiu: "Quem viveu no mundo do trabalho como eu, sabe que hoje a juventude e as mulheres querem mais tempo, mais tempo para estudar, mais tempo para cuidar da família. Com o avanço tecnológico, a produção aumentou muito. Então, você não precisa exigir de todo mundo isso."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
6X1 DEFESA Jornada Lula Mudança PEC
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline