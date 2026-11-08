Lula está focado em debater melhora da qualidade do gasto público, diz Edinho

O presidente do PT, Edinho Silva, disse, em entrevista ao programa "Canal Livre", da Band, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está focado em debater a "melhoria da qualidade do gasto público" nessa reta final de terceiro mandato. Edinho também disse que o presidente tem a preocupação de "sempre gastar menos do que arrecada".

As declarações foram sinais do presidente do PT no sentido de um equilíbrio das contas públicas. Edinho afirmou que Lula "sempre teve compromisso com a execução orçamentária equilibrada e com o combate ao déficit no Orçamento".

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"O presidente Lula está trabalhando muito para que o fim deste terceiro mandato seja o mais equilibrado possível do ponto de vista fiscal", afirmou.

Questionado sobre a conversa de Lula com economistas na última semana, Edinho disse que o presidente pretende ouvir representantes do mercado financeiro, do empresariado, intelectuais e pesquisadores para discutir o cenário macroeconômico nas próximas semanas.

Edinho ainda criticou a taxa de juros. De forma respeitosa, disse discordar do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, quanto ao ritmo de queda da taxa básica de juros. Disse que é preciso "enfrentar a questão da taxa de juros". "Tenho muito respeito ao Galípolo, é um profissional brilhante, mas divirjo dele (...) Perdemos a oportunidade de derrubar a taxa de juros antes do início da guerra no Oriente Médio."

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Edinho Silva citou, de forma geral, desonerações como um dos pontos que precisa ser abordado pelo governo federal em meio ao equilíbrio das contas públicas. Afirmou que o "debate da desoneração tem de ser feito de forma racional, não pode ter desoneração ad eternum".

O presidente do PT afirmou, ainda, que o governo "pretende abraçar uma reforma administrativa" no próximo mandato e que Lula "tem falado de uma reforma de Estado".

A Band divulgou ao longo do fim de semana trechos da entrevista de Edinho ao "Canal Livre". O principal foi quando ele disse que o futuro ministro da Fazenda do quarto mandato de Lula será alguém alinhado ao governo. Segundo ele, as decisões sobre Lula 4 devem começar a ser tomadas depois da viagem do mandatário à Turquia e às Filipinas.

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"Eu não tenho nenhuma dúvida que o presidente, voltando da COP, nós vamos entregar para ele ali o que é que nós conseguimos conversar com os partidos e ele vai começar a montagem do seu governo. O perfil do ministro da Fazenda vai ser um ministro que esteja em sintonia com esses desafios que estão colocados para o Brasil", disse.