Lula em evento no AM: muita gente do centro-sul acha que povo de outros Estados não sabe nada

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta quarta-feira, 27, que "muita gente do centro-sul do País acha que o povo de outros Estados não sabe nada" e que defendem investimentos apenas em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

"Muita gente do centro-sul do País acha que o povo de outros Estados não sabe nada. Se depender deles, tudo é para São Paulo, Minas e Rio e fingem que não existe isso aqui", afirmou o presidente em discurso em Iranduba (AM).

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Segundo o presidente, "o papel do governo é tentar distribuir a capacidade produtiva do País para dar chance para todo mundo".

Lula falava com os presentes sobre os investimentos no Norte do País em balsas para o transporte de mercadorias. Elogiou um empresário por ter contratado balsas brasileiras em vez de coreanas e disse que "o Brasil só não é competitivo se a gente não acreditar". "Nossa balsa pode demorar dez dias a mais que a coreana porque a gente está começando agora, mas daqui a um mês vamos dar uma surra nos coreanos, nos chineses", afirmou.

Lula também repetiu seu discurso de defesa dos investimentos na BR-319, rodovia que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO).

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Segundo ele, a rodovia será um exemplo do ponto de vista ambiental e "qualquer estrangeiro que vier dar palpite vamos mostrar o que fizemos aqui".