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Lula edita MP com R$ 30 bilhões em crédito extra para financiar motoristas de apps e taxistas

Escrito por Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 08:36:00 Editado em 26.05.2026, 08:48:47
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou a medida provisória 1.362 que abre crédito extraordinário - fora das metas fiscais - de R$ 30 bilhões para bancar o programa de financiamentos para taxistas e motoristas de aplicativos.

O texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU). Lançado no dia 19, o Move Brasil é voltado ao crédito para aquisição de veículos novos sustentáveis por profissionais do transporte remunerado privado individual de passageiros, taxistas e cooperativas de táxi.

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O programa autoriza a utilização de até R$ 30 bilhões em recursos para operações de financiamento reembolsável destinadas à renovação da frota de transporte individual de passageiros, observados critérios de sustentabilidade ambiental, social e econômica. Os financiamentos serão concedidos exclusivamente de forma indireta, por meio de instituições financeiras habilitadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), responsáveis pela assunção integral do risco de crédito das operações.

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