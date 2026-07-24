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ECONOMIA

Lula edita MP com mais R$ 3,330 bilhões em crédito extra para subvenção a combustíveis

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 09:42:00 Editado em 24.07.2026, 09:55:31
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou a medida provisória 1.380 para liberar mais R$ 3,330 bilhões em crédito extraordinário para bancar a subvenção à produção e importação de combustíveis. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) na noite desta quinta-feira, dia 23.

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COMBUSTÍVEIS/PREÇO/GOVERNO/MEDIDAS/SUBSÍDIO Crédito extra
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