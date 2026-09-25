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ECONOMIA

Lula é o presidente do agronegócio, diz presidente do Banco do Brasil

Escrito por Talita Nascimento, Daniel Tozzi e Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, disse em jantar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com empresários que o chefe do Executivo pediu para ela a expansão de crédito no País quando a executiva assumiu o cargo. Em particular, destacou Tarciana, houve crescimento na concessão do crédito rural. "O Banco do Brasil é o banco do agronegócio, mas eu arriscaria dizer que o presidente Lula é o presidente do agronegócio", afirmou.

"Nos últimos três anos foi disponibilizado pelo governo, no plano Safra, R$ 2 trilhões para o agronegócio brasileiro. Foi disponibilizado pelo governo, pelo Ministério da Fazenda, o dobro de crédito para o agronegócio brasileiro em relação à gestão anterior", continuou.

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Ela afirmou ainda que o Banco do Brasil é reconhecido mundialmente hoje como um dos bancos mais sustentáveis do mundo. "Nós estamos, sim, financiando a transição da matriz energética, fazendo isso de forma muito recorrente, com reconhecimento ao Banco do Brasil, no mundo inteiro. E isso não seria possível sem esse trabalho que foi empreendido nos últimos 42 meses", disse.

O jantar de Lula com empresários em São Paulo é organizado pelo Esfera Brasil e o grupo Prerrogativas. Participam também o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e o candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad.

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