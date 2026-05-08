Lula: é muito gratificante apresentar à sociedade a ideia de que nunca mais teremos um apagão

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta sexta-feira, 8, que, diante dos avanços do setor energético, é possível pensar em um País em que nunca mais ocorram apagões. Em outubro do ano passado, um incêndio em um reator no Paraná afetou todos os 26 Estados e o Distrito Federal, deixando a população sem luz entre 40 minutos e 2 horas e 30 minutos.

"É muito gratificante que a gente apresente para a sociedade brasileira a ideia de que a gente pode ter um país em que nunca mais teremos um apagão", declarou o presidente durante evento no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília.

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Nesta sexta-feira, o presidente participou das assinaturas das renovações contratuais das distribuidoras de energia. As entidades são aquelas que já receberam o aval da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do Ministério de Minas e Energia (MME). Lula também assinou um decreto que busca ampliar e modernizar o programa Luz para Todos.

A Enel ficou de fora por enfrentar processos administrativos abertos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A agência reguladora avalia cancelar o contrato de distribuição da concessionária em São Paulo

Sem citar a Enel, Lula disse que uma empresa de energia elétrica italiana havia descumprido promessas feitas para ele, para o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni.

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"A verdade nua e crua é que essa empresa não cumpriu nada do que prometeu para mim e para a primeira-ministra da Itália", disse Lula.