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Lula e Magda anunciam investimentos de R$ 72,5 bi da Petrobras em Sergipe na sexta-feira

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 18:46:00 Editado em 27.05.2026, 18:52:59
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Depois de anunciar investimentos ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Bahia, São Paulo e Amazonas, a Petrobras divulga na próxima sexta-feira, 29, recursos da ordem de R$ 72,5 bilhões em Sergipe, sendo R$ 60 bilhões para o desenvolvimento do projeto Sergipe Águas Profundas (Seap).

O evento será realizado na Fábrica de Fertilizantes de Sergipe (Fafens-SE) e contará com a presença da presidente da estatal, Magda Chambriard. Além do Seap, o descomissionamento de plataformas e a retomada da produção na Fafen-SE também farão parte dos anúncios.

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Os investimentos já estavam previstos no Plano de Negócios 2026-2030 da companhia e fazem parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

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