Lula e Alckmin estarão na posse de Mercadante no BNDES no dia 6

A cerimônia de posse de Aloizio Mercadante como presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), marcada para a segunda-feira, 6, no Rio, terá a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

Alckmin também comanda o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, recriado pelo governo Lula, e ao qual o BNDES voltou a ser subordinado.

Na terça-feira, 31, o BNDES já havia marcado a posse de Mercadante para o próximo dia 6, às 10 horas, em comunicado interno aos servidores.

A presença do presidente Lula já era aventada, mas não havia sido confirmada.

No aviso divulgado nesta quinta-feira, 2, para a imprensa sobre o evento, o BNDES informa que a cerimônia terá a "presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do vice-presidente, Geraldo Alckmin".

O evento será na sede do BNDES, no centro do Rio.