Lula diz que PL vai votar fim da escala 6x1 após pressão da militância

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), declarou nesta terça-feira, 13, que o PL - partido do senador e candidato Flávio Bolsonaro - vai votar a proposta de emenda à Constituição (PEC) que reduz a jornada semanal de trabalho após pressão da militância que, neste final de semana, fez manifestações espalhadas pelo País.

"Me parece que depois da pressão da sociedade e depois de todas as manifestações de rua no Brasil, o PL resolveu votar o fim da escala 6x1. De vez em quando fico pensando, se todo o mal que eu causar nesse País for fazer a direita avançar e atender aos interesses do povo brasileiro, eu vou continuar fazendo isso", declarou Lula.

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A declaração de Lula foi feita durante o anúncio de cinco medidas voltadas aos microempreendedores individuais (MEIs). Restanto 12 dias para o segundo turno, o governo vai perdoar as dívidas dos méis além de comprar dívidas privadas desses trabalhadores por meio do Desenrola. Lula também prometeu um Pix de R$ 5 mil para os MEIs, o envio de uma proposta de aumento do teto dos MEIs e um decreto com não obrigatoriedade de nota fiscal para os chamados "nano MEIs".

Lula rebateu a ideia de que as medidas seriam eleitoreiras e disse que todas as medidas do tipo anunciadas na época de eleição causam "barulho". "Se o barulho que vier a acontecer for o barulho da gente atender a uma aspiração de vocês, é um barulho bom", disse o presidente.

"É um momento sempre muito difícil porque estamos em época de eleições e, tudo que você vai fazer, tem barulho. Mas é o seguinte, nós temos ouvido e é bom ouvir barulho mesmo. Nós não queremos ser surdos", completou Lula.